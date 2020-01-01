Tokenomika McDull (MCDULL) Odkryj kluczowe informacje o McDull (MCDULL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o McDull (MCDULL) McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits. McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits. Oficjalna strona internetowa: https://mcdull.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Buoj8HCZMnLRwzDmjzaswhkVhLZD58PG4pZ7rnYp6pCr Kup MCDULL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa McDull (MCDULL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla McDull (MCDULL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.65M $ 27.65M $ 27.65M Całkowita podaż: $ 8.89T $ 8.89T $ 8.89T Podaż w obiegu: $ 7.56T $ 7.56T $ 7.56T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.53M $ 32.53M $ 32.53M Historyczne maksimum: $ 0.000010458 $ 0.000010458 $ 0.000010458 Historyczne minimum: $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 $ 0.000002415529445112 Aktualna cena: $ 0.00000366 $ 0.00000366 $ 0.00000366 Dowiedz się więcej o cenie McDull (MCDULL)

Tokenomika McDull (MCDULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki McDull (MCDULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MCDULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MCDULL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMCDULL tokenomikę, poznaj cenę tokena MCDULLna żywo!

Jak kupić MCDULL Chcesz dodać McDull (MCDULL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MCDULL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MCDULL na MEXC już teraz!

Historia ceny McDull (MCDULL) Analiza historii ceny MCDULL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MCDULL już teraz!

Prognoza ceny MCDULL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MCDULL? Nasza strona z prognozami cen MCDULL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MCDULL już teraz!

