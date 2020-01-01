Tokenomika MBP COIN (MBP) Odkryj kluczowe informacje o MBP COIN (MBP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MBP COIN (MBP) Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Oficjalna strona internetowa: https://mbpcoin.com/ Biała księga: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55

Tokenomika i analiza cenowa MBP COIN (MBP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MBP COIN (MBP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.73M $ 16.73M $ 16.73M Historyczne maksimum: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 Historyczne minimum: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 Aktualna cena: $ 0.08365 $ 0.08365 $ 0.08365 Dowiedz się więcej o cenie MBP COIN (MBP)

Tokenomika MBP COIN (MBP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MBP COIN (MBP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MBP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MBP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMBP tokenomikę, poznaj cenę tokena MBPna żywo!

Jak kupić MBP Chcesz dodać MBP COIN (MBP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MBP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MBP na MEXC już teraz!

Historia ceny MBP COIN (MBP) Analiza historii ceny MBP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MBP już teraz!

Prognoza ceny MBP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MBP? Nasza strona z prognozami cen MBP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MBP już teraz!

