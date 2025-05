MBP

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

NazwaMBP

PozycjaNo.1966

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)17.69%

Podaż w obiegu15,994,914

Maksymalna podaż200,000,000

Całkowita podaż200,000,000

Wskaźnik obrotu0.0799%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.10006942442020521,2025-01-16

Najniższa cena0.03374812281832514,2024-11-30

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

