Tokenomika Heroes of Mavia (MAVIA) Odkryj kluczowe informacje o Heroes of Mavia (MAVIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Heroes of Mavia (MAVIA) Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Oficjalna strona internetowa: https://mavia.com Biała księga: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 Kup MAVIA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Heroes of Mavia (MAVIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Heroes of Mavia (MAVIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.11M $ 22.11M $ 22.11M Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 161.35M $ 161.35M $ 161.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.21M $ 35.21M $ 35.21M Historyczne maksimum: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 Historyczne minimum: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 Aktualna cena: $ 0.137 $ 0.137 $ 0.137 Dowiedz się więcej o cenie Heroes of Mavia (MAVIA)

Tokenomika Heroes of Mavia (MAVIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Heroes of Mavia (MAVIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAVIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAVIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAVIA tokenomikę, poznaj cenę tokena MAVIAna żywo!

Jak kupić MAVIA Chcesz dodać Heroes of Mavia (MAVIA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MAVIA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MAVIA na MEXC już teraz!

Historia ceny Heroes of Mavia (MAVIA) Analiza historii ceny MAVIA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAVIA już teraz!

Prognoza ceny MAVIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAVIA? Nasza strona z prognozami cen MAVIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAVIA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!