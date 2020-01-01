Tokenomika Matchain (MAT) Odkryj kluczowe informacje o Matchain (MAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Matchain (MAT) Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain's 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale. Oficjalna strona internetowa: https://matchain.io/ Biała księga: https://docs.matchain.io/ Block Explorer: https://matchscan.io/ Kup MAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Matchain (MAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Matchain (MAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.62M $ 6.62M $ 6.62M Całkowita podaż: $ 47.16M $ 47.16M $ 47.16M Podaż w obiegu: $ 8.90M $ 8.90M $ 8.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 74.45M $ 74.45M $ 74.45M Historyczne maksimum: $ 9.493 $ 9.493 $ 9.493 Historyczne minimum: $ 0.2476112480740415 $ 0.2476112480740415 $ 0.2476112480740415 Aktualna cena: $ 0.7445 $ 0.7445 $ 0.7445 Dowiedz się więcej o cenie Matchain (MAT)

Tokenomika Matchain (MAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Matchain (MAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAT tokenomikę, poznaj cenę tokena MATna żywo!

Jak kupić MAT Chcesz dodać Matchain (MAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MAT na MEXC już teraz!

Historia ceny Matchain (MAT) Analiza historii ceny MAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAT już teraz!

Prognoza ceny MAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAT? Nasza strona z prognozami cen MAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAT już teraz!

