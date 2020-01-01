Tokenomika MASS (MASS) Odkryj kluczowe informacje o MASS (MASS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MASS (MASS) MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains. MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains. Oficjalna strona internetowa: https://massnet.org Biała księga: https://docs.massnet.org/en/ Block Explorer: https://explorer.masscafe.cn/ Kup MASS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MASS (MASS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MASS (MASS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.59K $ 66.59K $ 66.59K Całkowita podaż: $ 98.03M $ 98.03M $ 98.03M Podaż w obiegu: $ 98.03M $ 98.03M $ 98.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 140.23K $ 140.23K $ 140.23K Historyczne maksimum: $ 1.92498 $ 1.92498 $ 1.92498 Historyczne minimum: $ 0.000402891381281833 $ 0.000402891381281833 $ 0.000402891381281833 Aktualna cena: $ 0.0006793 $ 0.0006793 $ 0.0006793 Dowiedz się więcej o cenie MASS (MASS)

Tokenomika MASS (MASS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MASS (MASS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MASS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MASS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMASS tokenomikę, poznaj cenę tokena MASSna żywo!

Jak kupić MASS Chcesz dodać MASS (MASS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MASS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MASS na MEXC już teraz!

Historia ceny MASS (MASS) Analiza historii ceny MASS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MASS już teraz!

Prognoza ceny MASS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MASS? Nasza strona z prognozami cen MASS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MASS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!