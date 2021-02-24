Tokenomika Mask Network (MASK) Odkryj kluczowe informacje o Mask Network (MASK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mask Network (MASK) Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. Oficjalna strona internetowa: https://www.mask.io Biała księga: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074

Tokenomika i analiza cenowa Mask Network (MASK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mask Network (MASK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 120.10M $ 120.10M $ 120.10M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 120.10M $ 120.10M $ 120.10M Historyczne maksimum: $ 50.39 $ 50.39 $ 50.39 Historyczne minimum: $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 Aktualna cena: $ 1.201 $ 1.201 $ 1.201 Dowiedz się więcej o cenie Mask Network (MASK)

Tokenomika Mask Network (MASK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mask Network (MASK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MASK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MASK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMASK tokenomikę, poznaj cenę tokena MASKna żywo!

Jak kupić MASK

Historia ceny Mask Network (MASK) Analiza historii ceny MASK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MASK już teraz!

Prognoza ceny MASK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MASK? Nasza strona z prognozami cen MASK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MASK już teraz!

