Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

NazwaMASK

PozycjaNo.190

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)157.97%

Podaż w obiegu100,000,000

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu1%

Data wydania2021-02-24 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.85 USDT

Historyczne maksimum97.91962343,2021-02-24

Najniższa cena0.9302019593035298,2025-04-09

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

