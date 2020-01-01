Tokenomika MAPO (MAPO) Odkryj kluczowe informacje o MAPO (MAPO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MAPO (MAPO) MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability. MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability. Oficjalna strona internetowa: https://www.mapprotocol.io/ Biała księga: https://www.mapprotocol.io/article?id=whitepaper Block Explorer: https://www.maposcan.io Kup MAPO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MAPO (MAPO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAPO (MAPO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.14M $ 26.14M $ 26.14M Całkowita podaż: $ 9.70B $ 9.70B $ 9.70B Podaż w obiegu: $ 6.03B $ 6.03B $ 6.03B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.32M $ 43.32M $ 43.32M Historyczne maksimum: $ 0.01867 $ 0.01867 $ 0.01867 Historyczne minimum: $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 Aktualna cena: $ 0.004332 $ 0.004332 $ 0.004332 Dowiedz się więcej o cenie MAPO (MAPO)

Tokenomika MAPO (MAPO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAPO (MAPO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAPO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAPO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAPO tokenomikę, poznaj cenę tokena MAPOna żywo!

Historia ceny MAPO (MAPO) Analiza historii ceny MAPO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAPO już teraz!

Prognoza ceny MAPO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAPO? Nasza strona z prognozami cen MAPO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAPO już teraz!

