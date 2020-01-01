Tokenomika Maneki (MANEKI) Odkryj kluczowe informacje o Maneki (MANEKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Maneki (MANEKI) Maneki is a memecoin on the Solana Chain Maneki is a memecoin on the Solana Chain Oficjalna strona internetowa: https://manekineko.world Block Explorer: https://solscan.io/token/25hAyBQfoDhfWx9ay6rarbgvWGwDdNqcHsXS3jQ3mTDJ Kup MANEKI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Maneki (MANEKI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Maneki (MANEKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M Całkowita podaż: $ 8.86B $ 8.86B $ 8.86B Podaż w obiegu: $ 8.86B $ 8.86B $ 8.86B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M Historyczne maksimum: $ 0.02795 $ 0.02795 $ 0.02795 Historyczne minimum: $ 0.000845983209043834 $ 0.000845983209043834 $ 0.000845983209043834 Aktualna cena: $ 0.0011446 $ 0.0011446 $ 0.0011446 Dowiedz się więcej o cenie Maneki (MANEKI)

Tokenomika Maneki (MANEKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Maneki (MANEKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MANEKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MANEKI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMANEKI tokenomikę, poznaj cenę tokena MANEKIna żywo!

Jak kupić MANEKI Chcesz dodać Maneki (MANEKI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MANEKI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MANEKI na MEXC już teraz!

Historia ceny Maneki (MANEKI) Analiza historii ceny MANEKI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MANEKI już teraz!

Prognoza ceny MANEKI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MANEKI? Nasza strona z prognozami cen MANEKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MANEKI już teraz!

