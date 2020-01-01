Tokenomika Mamo (MAMO) Odkryj kluczowe informacje o Mamo (MAMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mamo (MAMO) $MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience. Oficjalna strona internetowa: https://mamo.bot Biała księga: https://mamo.gitbook.io/mamo Block Explorer: https://basescan.org/address/0x7300b37dfdfab110d83290a29dfb31b1740219fe Kup MAMO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mamo (MAMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mamo (MAMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.58M $ 21.58M $ 21.58M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 382.15M $ 382.15M $ 382.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.46M $ 56.46M $ 56.46M Historyczne maksimum: $ 0.23348 $ 0.23348 $ 0.23348 Historyczne minimum: $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 Aktualna cena: $ 0.05646 $ 0.05646 $ 0.05646 Dowiedz się więcej o cenie Mamo (MAMO)

Tokenomika Mamo (MAMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mamo (MAMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAMO tokenomikę, poznaj cenę tokena MAMOna żywo!

Jak kupić MAMO Chcesz dodać Mamo (MAMO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MAMO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MAMO na MEXC już teraz!

Historia ceny Mamo (MAMO) Analiza historii ceny MAMO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAMO już teraz!

Prognoza ceny MAMO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAMO? Nasza strona z prognozami cen MAMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAMO już teraz!

