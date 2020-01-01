Tokenomika MAGA (MAGA) Odkryj kluczowe informacje o MAGA (MAGA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MAGA (MAGA) MAGA is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is $MAGA. MAGA is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is $MAGA. Oficjalna strona internetowa: https://maga2024.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x25d01b5b39e58843291586a5d8afddf744bdeb13 Kup MAGA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MAGA (MAGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAGA (MAGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 202.40T $ 202.40T $ 202.40T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.30K $ 25.30K $ 25.30K Historyczne maksimum: $ 0.00000003 $ 0.00000003 $ 0.00000003 Historyczne minimum: $ 0.000000000036996621 $ 0.000000000036996621 $ 0.000000000036996621 Aktualna cena: $ 0.000000000125 $ 0.000000000125 $ 0.000000000125 Dowiedz się więcej o cenie MAGA (MAGA)

Tokenomika MAGA (MAGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAGA (MAGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAGA tokenomikę, poznaj cenę tokena MAGAna żywo!

Historia ceny MAGA (MAGA) Analiza historii ceny MAGA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MAGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAGA? Nasza strona z prognozami cen MAGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

