Informacje o Highstreet (HIGH) Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. Oficjalna strona internetowa: https://highstreet.market Biała księga: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/ Kup HIGH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Highstreet (HIGH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Highstreet (HIGH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.94M $ 36.94M $ 36.94M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 77.59M $ 77.59M $ 77.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.61M $ 47.61M $ 47.61M Historyczne maksimum: $ 42.45 $ 42.45 $ 42.45 Historyczne minimum: $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 Aktualna cena: $ 0.4761 $ 0.4761 $ 0.4761 Dowiedz się więcej o cenie Highstreet (HIGH)

Tokenomika Highstreet (HIGH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Highstreet (HIGH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HIGH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HIGH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHIGH tokenomikę, poznaj cenę tokena HIGHna żywo!

Jak kupić HIGH Chcesz dodać Highstreet (HIGH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HIGH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HIGH na MEXC już teraz!

Historia ceny Highstreet (HIGH) Analiza historii ceny HIGH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HIGH już teraz!

Prognoza ceny HIGH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HIGH? Nasza strona z prognozami cen HIGH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HIGH już teraz!

