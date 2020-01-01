Tokenomika Highstreet (HIGH)
Informacje o Highstreet (HIGH)
Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.
Tokenomika i analiza cenowa Highstreet (HIGH)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Highstreet (HIGH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Highstreet (HIGH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Highstreet (HIGH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów HIGH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów HIGH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszHIGH tokenomikę, poznaj cenę tokena HIGHna żywo!
