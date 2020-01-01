Tokenomika Lympid (LYP) Odkryj kluczowe informacje o Lympid (LYP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lympid (LYP) Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage. Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage. Oficjalna strona internetowa: https://www.lympid.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x4837b18a6d7aF6159c8665505B90a2ed393255E0 Kup LYP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lympid (LYP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lympid (LYP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 92.09M $ 92.09M $ 92.09M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Historyczne maksimum: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Historyczne minimum: $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 $ 0.022936839424751707 Aktualna cena: $ 0.0284 $ 0.0284 $ 0.0284 Dowiedz się więcej o cenie Lympid (LYP)

Tokenomika Lympid (LYP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lympid (LYP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LYP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LYP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLYP tokenomikę, poznaj cenę tokena LYPna żywo!

Jak kupić LYP Chcesz dodać Lympid (LYP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LYP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LYP na MEXC już teraz!

Historia ceny Lympid (LYP) Analiza historii ceny LYP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LYP już teraz!

Prognoza ceny LYP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LYP? Nasza strona z prognozami cen LYP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LYP już teraz!

