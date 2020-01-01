Tokenomika Terra (LUNA) Odkryj kluczowe informacje o Terra (LUNA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Terra (LUNA) Nowa sieć Terra odziedziczy głęboki zespół developerów i zaangażowaną społeczność LUNAtic, która uczyniła z Terra Classic drugą największą blockchainem smart contract za Ethereum. Nowa sieć Terra odziedziczy głęboki zespół developerów i zaangażowaną społeczność LUNAtic, która uczyniła z Terra Classic drugą największą blockchainem smart contract za Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://terra.money/ Biała księga: https://docs.terra.money/ Block Explorer: https://terrasco.pe/ Kup LUNA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Terra (LUNA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Terra (LUNA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 97.48M $ 97.48M $ 97.48M Całkowita podaż: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Podaż w obiegu: $ 709.98M $ 709.98M $ 709.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 162.93M $ 162.93M $ 162.93M Historyczne maksimum: $ 19.5 $ 19.5 $ 19.5 Historyczne minimum: $ 0.1273692149726897 $ 0.1273692149726897 $ 0.1273692149726897 Aktualna cena: $ 0.1373 $ 0.1373 $ 0.1373 Dowiedz się więcej o cenie Terra (LUNA)

Tokenomika Terra (LUNA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Terra (LUNA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUNA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUNA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUNA tokenomikę, poznaj cenę tokena LUNAna żywo!

Jak kupić LUNA Chcesz dodać Terra (LUNA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LUNA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LUNA na MEXC już teraz!

Historia ceny Terra (LUNA) Analiza historii ceny LUNA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LUNA już teraz!

Prognoza ceny LUNA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUNA? Nasza strona z prognozami cen LUNA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUNA już teraz!

