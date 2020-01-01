Tokenomika LumiShare (LUMI) Odkryj kluczowe informacje o LumiShare (LUMI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LumiShare (LUMI) LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors. LumiShare is a financial blockchain ecosystem powered by $LUMI, to tokenize and fractionalize Real World Assets, starting with renewable energy assets. Verified renewable energy projects will have greater access to funding from both individual and institutional investors. Oficjalna strona internetowa: https://lumishare.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/iu6efg6h8u3w57gu Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9d6df568d4d3e619b99a5f988ac7b2bcc3408753 Kup LUMI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LumiShare (LUMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LumiShare (LUMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 7.90B $ 7.90B $ 7.90B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.98M $ 23.98M $ 23.98M Historyczne maksimum: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Historyczne minimum: $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 $ 0.00009996787833636 Aktualna cena: $ 0.003016 $ 0.003016 $ 0.003016 Dowiedz się więcej o cenie LumiShare (LUMI)

Tokenomika LumiShare (LUMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LumiShare (LUMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUMI tokenomikę, poznaj cenę tokena LUMIna żywo!

