Informacje o Laqira Protocol (LQR) Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit. Oficjalna strona internetowa: https://laqira.io Biała księga: https://laqira.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf

Tokenomika i analiza cenowa Laqira Protocol (LQR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Laqira Protocol (LQR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.85M $ 6.85M $ 6.85M Całkowita podaż: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Podaż w obiegu: $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 193.33M $ 193.33M $ 193.33M Historyczne maksimum: $ 0.4117 $ 0.4117 $ 0.4117 Historyczne minimum: $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 $ 0.003177412953362381 Aktualna cena: $ 0.07733 $ 0.07733 $ 0.07733 Dowiedz się więcej o cenie Laqira Protocol (LQR)

Tokenomika Laqira Protocol (LQR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Laqira Protocol (LQR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LQR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LQR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLQR tokenomikę, poznaj cenę tokena LQRna żywo!

Historia ceny Laqira Protocol (LQR) Analiza historii ceny LQR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LQR już teraz!

Prognoza ceny LQR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LQR? Nasza strona z prognozami cen LQR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LQR już teraz!

