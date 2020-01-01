Tokenomika LOONG (LOONG) Odkryj kluczowe informacje o LOONG (LOONG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LOONG (LOONG) Plumpy Dragons is a unique community driven NFT collection which introduces an innovative token project built on the ERC-404 token standard, combining the best of both fungibility and uniqueness in the realm of Non-Fungible Tokens (NFTs). Our project revolves around the creation and distribution of 888,000,000 $LOONG tokens and 888 unique NFTs called Plumpy Dragons. Plumpy Dragons is a unique community driven NFT collection which introduces an innovative token project built on the ERC-404 token standard, combining the best of both fungibility and uniqueness in the realm of Non-Fungible Tokens (NFTs). Our project revolves around the creation and distribution of 888,000,000 $LOONG tokens and 888 unique NFTs called Plumpy Dragons. Oficjalna strona internetowa: https://plumpydragons.io/ Kup LOONG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LOONG (LOONG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LOONG (LOONG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie LOONG (LOONG)

Tokenomika LOONG (LOONG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LOONG (LOONG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOONG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOONG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOONG tokenomikę, poznaj cenę tokena LOONGna żywo!

Jak kupić LOONG Chcesz dodać LOONG (LOONG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LOONG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LOONG na MEXC już teraz!

Historia ceny LOONG (LOONG) Analiza historii ceny LOONG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LOONG już teraz!

Prognoza ceny LOONG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOONG? Nasza strona z prognozami cen LOONG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOONG już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!