Informacje o Lofi (LOFI) Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future. Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future. Oficjalna strona internetowa: https://lofitheyeti.com/ Block Explorer: https://suiscan.xyz/coin/0xf22da9a24ad027cccb5f2d496cbe91de953d363513db08a3a734d361c7c17503::LOFI::LOFI Kup LOFI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lofi (LOFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lofi (LOFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.48M $ 14.48M $ 14.48M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.48M $ 14.48M $ 14.48M Historyczne maksimum: $ 0.2686 $ 0.2686 $ 0.2686 Historyczne minimum: $ 0.005561293479436875 $ 0.005561293479436875 $ 0.005561293479436875 Aktualna cena: $ 0.01448 $ 0.01448 $ 0.01448 Dowiedz się więcej o cenie Lofi (LOFI)

Tokenomika Lofi (LOFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lofi (LOFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOFI tokenomikę, poznaj cenę tokena LOFIna żywo!

Jak kupić LOFI Chcesz dodać Lofi (LOFI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LOFI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LOFI na MEXC już teraz!

Historia ceny Lofi (LOFI) Analiza historii ceny LOFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LOFI już teraz!

Prognoza ceny LOFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOFI? Nasza strona z prognozami cen LOFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOFI już teraz!

