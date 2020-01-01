Tokenomika LimeWire (LMWR) Odkryj kluczowe informacje o LimeWire (LMWR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LimeWire (LMWR) LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators. LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators. Oficjalna strona internetowa: https://limewire.com/ Biała księga: https://lmwr.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88 Kup LMWR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LimeWire (LMWR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LimeWire (LMWR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.28M $ 31.28M $ 31.28M Całkowita podaż: $ 633.05M $ 633.05M $ 633.05M Podaż w obiegu: $ 376.13M $ 376.13M $ 376.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.64M $ 52.64M $ 52.64M Historyczne maksimum: $ 1.8148 $ 1.8148 $ 1.8148 Historyczne minimum: $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 Aktualna cena: $ 0.08315 $ 0.08315 $ 0.08315 Dowiedz się więcej o cenie LimeWire (LMWR)

Tokenomika LimeWire (LMWR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LimeWire (LMWR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LMWR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LMWR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLMWR tokenomikę, poznaj cenę tokena LMWRna żywo!

Jak kupić LMWR Chcesz dodać LimeWire (LMWR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LMWR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LMWR na MEXC już teraz!

Historia ceny LimeWire (LMWR) Analiza historii ceny LMWR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LMWR już teraz!

Prognoza ceny LMWR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LMWR? Nasza strona z prognozami cen LMWR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LMWR już teraz!

