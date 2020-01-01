Tokenomika Large Language Model (LLM) Odkryj kluczowe informacje o Large Language Model (LLM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Tokenomika i analiza cenowa Large Language Model (LLM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Large Language Model (LLM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 620.80K $ 620.80K $ 620.80K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 620.80K $ 620.80K $ 620.80K Historyczne maksimum: $ 0.148 $ 0.148 $ 0.148 Historyczne minimum: $ 0.000623325872997627 $ 0.000623325872997627 $ 0.000623325872997627 Aktualna cena: $ 0.0006208 $ 0.0006208 $ 0.0006208 Dowiedz się więcej o cenie Large Language Model (LLM)

Tokenomika Large Language Model (LLM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Large Language Model (LLM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LLM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LLM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLLM tokenomikę, poznaj cenę tokena LLMna żywo!

Historia ceny Large Language Model (LLM) Analiza historii ceny LLM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LLM już teraz!

Prognoza ceny LLM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LLM? Nasza strona z prognozami cen LLM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LLM już teraz!

