$LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes.

NazwaLLM

PozycjaNo.1799

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,15%

Podaż w obiegu999 997 360

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż999 997 360

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.1446668034210282,2025-01-09

Najniższa cena0.00083992100116347,2025-03-10

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

