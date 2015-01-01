Tokenomika Liberland (LLD) Odkryj kluczowe informacje o Liberland (LLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Liberland (LLD) Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM). Oficjalna strona internetowa: https://liberland.org/blockchain Biała księga: https://docs.liberland.org/blockchain Block Explorer: https://solscan.io/token/GwKKPsJdY5oWMJ8RReWLcvb82KzW6FKy2bKoYW7kHr16

Tokenomika i analiza cenowa Liberland (LLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Liberland (LLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Historyczne maksimum: $ 20 $ 20 $ 20 Historyczne minimum: $ 0.7921546358435271 $ 0.7921546358435271 $ 0.7921546358435271 Aktualna cena: $ 1.508 $ 1.508 $ 1.508 Dowiedz się więcej o cenie Liberland (LLD)

Tokenomika Liberland (LLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Liberland (LLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLLD tokenomikę, poznaj cenę tokena LLDna żywo!

