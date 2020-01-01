Tokenomika Laika AI (LKI) Odkryj kluczowe informacje o Laika AI (LKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Laika AI (LKI) Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets. Oficjalna strona internetowa: https://app.laikalabs.ai/ Biała księga: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268

Tokenomika i analiza cenowa Laika AI (LKI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Laika AI (LKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 827.35K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 428.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.93M Historyczne maksimum: $ 0.0448 Historyczne minimum: $ 0.001454726676923725 Aktualna cena: $ 0.001932

Tokenomika Laika AI (LKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Laika AI (LKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LKI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić LKI Chcesz dodać Laika AI (LKI) do swojego portfolio?

Historia ceny Laika AI (LKI) Analiza historii ceny LKI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny LKI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LKI? Nasza strona z prognozami cen LKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

