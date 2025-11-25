Tokenomika Lit Protocol (LITKEY)

Tokenomika i analiza cenowa Lit Protocol (LITKEY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lit Protocol (LITKEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 28.67M
$ 28.67M$ 28.67M
Historyczne maksimum:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.02867
$ 0.02867$ 0.02867

Informacje o Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.litprotocol.com/
Biała księga:
https://github.com/LIT-Protocol/whitepaper/blob/main/Lit%20Protocol%20Whitepaper%20(2024).pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xF732A566121Fa6362E9E0FBdd6D66E5c8C925E49

Tokenomika Lit Protocol (LITKEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Lit Protocol (LITKEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LITKEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LITKEY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLITKEY tokenomikę, poznaj cenę tokena LITKEYna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

