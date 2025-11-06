GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Lit Protocol to 0.04501 USD. Śledź aktualizacje cen LITKEY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LITKEY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Lit Protocol to 0.04501 USD. Śledź aktualizacje cen LITKEY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LITKEY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LITKEY

Informacje o cenie LITKEY

Czym jest LITKEY

Biała księga LITKEY

Oficjalna strona internetowa LITKEY

Tokenomika LITKEY

Prognoza cen LITKEY

Historia LITKEY

Przewodnik zakupowy LITKEY

Przelicznik LITKEY-fiat

LITKEY na spot

USDT-M Futures LITKEY

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Lit Protocol

Cena Lit Protocol(LITKEY)

Aktualna cena 1 LITKEY do USD:

$0.04501
$0.04501$0.04501
-11.38%1D
USD
Lit Protocol (LITKEY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:36:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Lit Protocol (LITKEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.04111
$ 0.04111$ 0.04111
Minimum 24h
$ 0.076
$ 0.076$ 0.076
Maksimum 24h

$ 0.04111
$ 0.04111$ 0.04111

$ 0.076
$ 0.076$ 0.076

--
----

--
----

+3.82%

-11.37%

-64.54%

-64.54%

Aktualna cena Lit Protocol (LITKEY) wynosi $ 0.04501. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LITKEY wahał się między $ 0.04111 a $ 0.076, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LITKEY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LITKEY zmieniły się o +3.82% w ciągu ostatniej godziny, o -11.37% w ciągu 24 godzin i o -64.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lit Protocol (LITKEY)

--
----

$ 86.14K
$ 86.14K$ 86.14K

$ 45.01M
$ 45.01M$ 45.01M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Lit Protocol wynosi --, przy $ 86.14K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LITKEY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 45.01M.

Historia ceny Lit Protocol (LITKEY) – USD

Śledź zmiany ceny Lit Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0057799-11.37%
30 Dni$ -0.00499-9.98%
60 dni$ -0.00499-9.98%
90 dni$ -0.00499-9.98%
Dzisiejsza zmiana ceny Lit Protocol

DziśLITKEY odnotował zmianę $ -0.0057799 (-11.37%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Lit Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00499 (-9.98%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Lit Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LITKEY o $ -0.00499(-9.98%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Lit Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00499 (-9.98%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Lit Protocol (LITKEY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Lit Protocol.

Co to jest Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Lit Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LITKEY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Lit Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Lit Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Lit Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Lit Protocol (LITKEY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lit Protocol (LITKEY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lit Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lit Protocol!

Tokenomika Lit Protocol (LITKEY)

Zrozumienie tokenomiki Lit Protocol (LITKEY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LITKEYjuż teraz!

Jak kupić Lit Protocol (LITKEY)

Szukasz jak kupić Lit Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Lit Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LITKEY na lokalne waluty

1 Lit Protocol(LITKEY) do VND
1,184.43815
1 Lit Protocol(LITKEY) do AUD
A$0.0688653
1 Lit Protocol(LITKEY) do GBP
0.0342076
1 Lit Protocol(LITKEY) do EUR
0.0387086
1 Lit Protocol(LITKEY) do USD
$0.04501
1 Lit Protocol(LITKEY) do MYR
RM0.1881418
1 Lit Protocol(LITKEY) do TRY
1.894921
1 Lit Protocol(LITKEY) do JPY
¥6.88653
1 Lit Protocol(LITKEY) do ARS
ARS$65.3261637
1 Lit Protocol(LITKEY) do RUB
3.6611134
1 Lit Protocol(LITKEY) do INR
3.9887862
1 Lit Protocol(LITKEY) do IDR
Rp750.1663666
1 Lit Protocol(LITKEY) do PHP
2.651089
1 Lit Protocol(LITKEY) do EGP
￡E.2.133474
1 Lit Protocol(LITKEY) do BRL
R$0.2412536
1 Lit Protocol(LITKEY) do CAD
C$0.0634641
1 Lit Protocol(LITKEY) do BDT
5.4849186
1 Lit Protocol(LITKEY) do NGN
64.94943
1 Lit Protocol(LITKEY) do COP
$173.1152115
1 Lit Protocol(LITKEY) do ZAR
R.0.7818237
1 Lit Protocol(LITKEY) do UAH
1.8931206
1 Lit Protocol(LITKEY) do TZS
T.Sh.110.8618805
1 Lit Protocol(LITKEY) do VES
Bs10.03723
1 Lit Protocol(LITKEY) do CLP
$42.48944
1 Lit Protocol(LITKEY) do PKR
Rs12.7216264
1 Lit Protocol(LITKEY) do KZT
23.6397021
1 Lit Protocol(LITKEY) do THB
฿1.4610246
1 Lit Protocol(LITKEY) do TWD
NT$1.3917092
1 Lit Protocol(LITKEY) do AED
د.إ0.1651867
1 Lit Protocol(LITKEY) do CHF
Fr0.036008
1 Lit Protocol(LITKEY) do HKD
HK$0.3497277
1 Lit Protocol(LITKEY) do AMD
֏17.2185755
1 Lit Protocol(LITKEY) do MAD
.د.م0.418593
1 Lit Protocol(LITKEY) do MXN
$0.8362858
1 Lit Protocol(LITKEY) do SAR
ريال0.1687875
1 Lit Protocol(LITKEY) do ETB
Br6.9009332
1 Lit Protocol(LITKEY) do KES
KSh5.8148419
1 Lit Protocol(LITKEY) do JOD
د.أ0.03191209
1 Lit Protocol(LITKEY) do PLN
0.1660869
1 Lit Protocol(LITKEY) do RON
лв0.1984941
1 Lit Protocol(LITKEY) do SEK
kr0.4298455
1 Lit Protocol(LITKEY) do BGN
лв0.0760669
1 Lit Protocol(LITKEY) do HUF
Ft15.1292113
1 Lit Protocol(LITKEY) do CZK
0.9533118
1 Lit Protocol(LITKEY) do KWD
د.ك0.01381807
1 Lit Protocol(LITKEY) do ILS
0.1462825
1 Lit Protocol(LITKEY) do BOB
Bs0.310569
1 Lit Protocol(LITKEY) do AZN
0.076517
1 Lit Protocol(LITKEY) do TJS
SM0.4163425
1 Lit Protocol(LITKEY) do GEL
0.1219771
1 Lit Protocol(LITKEY) do AOA
Kz41.2179075
1 Lit Protocol(LITKEY) do BHD
.د.ب0.01696877
1 Lit Protocol(LITKEY) do BMD
$0.04501
1 Lit Protocol(LITKEY) do DKK
kr0.2916648
1 Lit Protocol(LITKEY) do HNL
L1.1864636
1 Lit Protocol(LITKEY) do MUR
2.07046
1 Lit Protocol(LITKEY) do NAD
$0.7822738
1 Lit Protocol(LITKEY) do NOK
kr0.459102
1 Lit Protocol(LITKEY) do NZD
$0.0792176
1 Lit Protocol(LITKEY) do PAB
B/.0.04501
1 Lit Protocol(LITKEY) do PGK
K0.1912925
1 Lit Protocol(LITKEY) do QAR
ر.ق0.1638364
1 Lit Protocol(LITKEY) do RSD
дин.4.5851687
1 Lit Protocol(LITKEY) do UZS
soʻm535.8332476
1 Lit Protocol(LITKEY) do ALL
L3.7826404
1 Lit Protocol(LITKEY) do ANG
ƒ0.0805679
1 Lit Protocol(LITKEY) do AWG
ƒ0.081018
1 Lit Protocol(LITKEY) do BBD
$0.09002
1 Lit Protocol(LITKEY) do BAM
KM0.076517
1 Lit Protocol(LITKEY) do BIF
Fr132.73449
1 Lit Protocol(LITKEY) do BND
$0.058513
1 Lit Protocol(LITKEY) do BSD
$0.04501
1 Lit Protocol(LITKEY) do JMD
$7.2443595
1 Lit Protocol(LITKEY) do KHR
180.7628606
1 Lit Protocol(LITKEY) do KMF
Fr19.17426
1 Lit Protocol(LITKEY) do LAK
978.4782413
1 Lit Protocol(LITKEY) do LKR
රු13.7095959
1 Lit Protocol(LITKEY) do MDL
L0.7674205
1 Lit Protocol(LITKEY) do MGA
Ar202.747545
1 Lit Protocol(LITKEY) do MOP
P0.36008
1 Lit Protocol(LITKEY) do MVR
0.693154
1 Lit Protocol(LITKEY) do MWK
MK78.1423111
1 Lit Protocol(LITKEY) do MZN
MT2.8783895
1 Lit Protocol(LITKEY) do NPR
रु6.3887194
1 Lit Protocol(LITKEY) do PYG
319.21092
1 Lit Protocol(LITKEY) do RWF
Fr65.21949
1 Lit Protocol(LITKEY) do SBD
$0.3699822
1 Lit Protocol(LITKEY) do SCR
0.6184374
1 Lit Protocol(LITKEY) do SRD
$1.7351355
1 Lit Protocol(LITKEY) do SVC
$0.3933874
1 Lit Protocol(LITKEY) do SZL
L0.7822738
1 Lit Protocol(LITKEY) do TMT
m0.157535
1 Lit Protocol(LITKEY) do TND
د.ت0.13318459
1 Lit Protocol(LITKEY) do TTD
$0.3047177
1 Lit Protocol(LITKEY) do UGX
Sh157.35496
1 Lit Protocol(LITKEY) do XAF
Fr25.6557
1 Lit Protocol(LITKEY) do XCD
$0.121527
1 Lit Protocol(LITKEY) do XOF
Fr25.6557
1 Lit Protocol(LITKEY) do XPF
Fr4.63603
1 Lit Protocol(LITKEY) do BWP
P0.6071849
1 Lit Protocol(LITKEY) do BZD
$0.0904701
1 Lit Protocol(LITKEY) do CVE
$4.3259111
1 Lit Protocol(LITKEY) do DJF
Fr7.96677
1 Lit Protocol(LITKEY) do DOP
$2.8887418
1 Lit Protocol(LITKEY) do DZD
د.ج5.8859577
1 Lit Protocol(LITKEY) do FJD
$0.1026228
1 Lit Protocol(LITKEY) do GNF
Fr391.36195
1 Lit Protocol(LITKEY) do GTQ
Q0.3447766
1 Lit Protocol(LITKEY) do GYD
$9.4142916
1 Lit Protocol(LITKEY) do ISK
kr5.71627

Zasoby Lit Protocol

Aby lepiej zrozumieć Lit Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Lit Protocol
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Lit Protocol

Jaka jest dziś wartość Lit Protocol (LITKEY)?
Aktualna cena LITKEY w USD wynosi 0.04501USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LITKEY do USD?
Aktualna cena LITKEY w USD wynosi $ 0.04501. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lit Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla LITKEY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LITKEY w obiegu?
W obiegu LITKEY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LITKEY?
LITKEY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LITKEY?
LITKEY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu LITKEY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LITKEY wynosi $ 86.14K USD.
Czy w tym roku LITKEY pójdzie wyżej?
LITKEY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LITKEY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:36:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Lit Protocol (LITKEY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator LITKEY do USD

Kwota

LITKEY
LITKEY
USD
USD

1 LITKEY = 0.04501 USD

Handluj LITKEY

LITKEY/USDT
$0.04501
$0.04501$0.04501
-11.27%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,420.86
$103,420.86$103,420.86

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,410.40
$3,410.40$3,410.40

+0.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.97
$159.97$159.97

-0.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.89
$1,477.89$1,477.89

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,420.86
$103,420.86$103,420.86

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,410.40
$3,410.40$3,410.40

+0.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3348
$2.3348$2.3348

+2.56%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.97
$159.97$159.97

-0.34%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0931
$1.0931$1.0931

+0.72%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03557
$0.03557$0.03557

+42.28%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2191
$0.2191$0.2191

+338.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007828
$0.000007828$0.000007828

+314.61%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000612
$0.0000000612$0.0000000612

+305.29%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.30680
$0.30680$0.30680

+142.01%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5014
$1.5014$1.5014

+85.08%