Tokenomika iMe Lab (LIME) Odkryj kluczowe informacje o iMe Lab (LIME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o iMe Lab (LIME) iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. Oficjalna strona internetowa: https://imem.app/ Biała księga: https://imem.gitbook.io/faq-eng Block Explorer: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU Kup LIME teraz!

Tokenomika i analiza cenowa iMe Lab (LIME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla iMe Lab (LIME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M Całkowita podaż: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M Podaż w obiegu: $ 754.34M $ 754.34M $ 754.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M Historyczne maksimum: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Historyczne minimum: $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 Aktualna cena: $ 0.00998 $ 0.00998 $ 0.00998 Dowiedz się więcej o cenie iMe Lab (LIME)

Tokenomika iMe Lab (LIME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki iMe Lab (LIME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LIME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LIME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLIME tokenomikę, poznaj cenę tokena LIMEna żywo!

Jak kupić LIME Chcesz dodać iMe Lab (LIME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LIME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LIME na MEXC już teraz!

Historia ceny iMe Lab (LIME) Analiza historii ceny LIME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LIME już teraz!

Prognoza ceny LIME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LIME? Nasza strona z prognozami cen LIME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LIME już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!