Informacje o Life Crypto (LIFE) LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. Oficjalna strona internetowa: https://www.lifecrypto.life/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6

Tokenomika i analiza cenowa Life Crypto (LIFE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Life Crypto (LIFE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 92.72K $ 92.72K $ 92.72K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 352.40K $ 352.40K $ 352.40K Historyczne maksimum: $ 0.015601 $ 0.015601 $ 0.015601 Historyczne minimum: $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 Aktualna cena: $ 0.00003524 $ 0.00003524 $ 0.00003524 Dowiedz się więcej o cenie Life Crypto (LIFE)

Tokenomika Life Crypto (LIFE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Life Crypto (LIFE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LIFE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LIFE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLIFE tokenomikę, poznaj cenę tokena LIFEna żywo!

Jak kupić LIFE Chcesz dodać Life Crypto (LIFE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LIFE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LIFE na MEXC już teraz!

Historia ceny Life Crypto (LIFE) Analiza historii ceny LIFE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LIFE już teraz!

Prognoza ceny LIFE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LIFE? Nasza strona z prognozami cen LIFE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LIFE już teraz!

