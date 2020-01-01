Tokenomika LocaGo (LCG) Odkryj kluczowe informacje o LocaGo (LCG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LocaGo (LCG) LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development. Oficjalna strona internetowa: https://locago.tech/ Biała księga: https://locago.gitbook.io/locago-whitepaper-official Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xea76bd66ad2c5545973eaefd2d74a40dfe336c6e

Tokenomika i analiza cenowa LocaGo (LCG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LocaGo (LCG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M Historyczne maksimum: $ 0.0486 $ 0.0486 $ 0.0486 Historyczne minimum: $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 Aktualna cena: $ 0.0002504 $ 0.0002504 $ 0.0002504 Dowiedz się więcej o cenie LocaGo (LCG)

Tokenomika LocaGo (LCG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LocaGo (LCG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LCG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LCG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLCG tokenomikę, poznaj cenę tokena LCGna żywo!

