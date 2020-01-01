Tokenomika LocaGo (LCG)
Informacje o LocaGo (LCG)
LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development.
Tokenomika i analiza cenowa LocaGo (LCG)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LocaGo (LCG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika LocaGo (LCG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki LocaGo (LCG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów LCG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów LCG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszLCG tokenomikę, poznaj cenę tokena LCGna żywo!
Historia ceny LocaGo (LCG)
Analiza historii ceny LCG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny LCG
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LCG? Nasza strona z prognozami cen LCG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
