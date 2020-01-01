Tokenomika Laika (LAIKAL2) Odkryj kluczowe informacje o Laika (LAIKAL2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Laika (LAIKAL2) Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace. Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace. Oficjalna strona internetowa: https://www.laika.market/ Biała księga: https://litepaper.laikachain.dog/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6 Kup LAIKAL2 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Laika (LAIKAL2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Laika (LAIKAL2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.70M $ 19.70M $ 19.70M Historyczne maksimum: $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 Historyczne minimum: $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 Aktualna cena: $ 0.19703 $ 0.19703 $ 0.19703 Dowiedz się więcej o cenie Laika (LAIKAL2)

Tokenomika Laika (LAIKAL2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Laika (LAIKAL2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAIKAL2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAIKAL2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAIKAL2 tokenomikę, poznaj cenę tokena LAIKAL2na żywo!

Jak kupić LAIKAL2

Historia ceny Laika (LAIKAL2) Analiza historii ceny LAIKAL2 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny LAIKAL2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LAIKAL2? Nasza strona z prognozami cen LAIKAL2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

