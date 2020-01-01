Tokenomika LAIKA (LAIKA) Odkryj kluczowe informacje o LAIKA (LAIKA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LAIKA (LAIKA) First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible. First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible. Oficjalna strona internetowa: https://laika.org/ Biała księga: https://laika.org/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/Euoq6CyQFCjCVSLR9wFaUPDW19Y6ZHwEcJoZsEi643i1 Kup LAIKA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LAIKA (LAIKA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LAIKA (LAIKA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Historyczne maksimum: $ 0.0003 $ 0.0003 $ 0.0003 Historyczne minimum: $ 0.00000128002933487 $ 0.00000128002933487 $ 0.00000128002933487 Aktualna cena: $ 0.00000147 $ 0.00000147 $ 0.00000147 Dowiedz się więcej o cenie LAIKA (LAIKA)

Tokenomika LAIKA (LAIKA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LAIKA (LAIKA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAIKA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAIKA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAIKA tokenomikę, poznaj cenę tokena LAIKAna żywo!

Jak kupić LAIKA Chcesz dodać LAIKA (LAIKA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LAIKA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LAIKA na MEXC już teraz!

Historia ceny LAIKA (LAIKA) Analiza historii ceny LAIKA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LAIKA już teraz!

Prognoza ceny LAIKA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LAIKA? Nasza strona z prognozami cen LAIKA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LAIKA już teraz!

