Tokenomika i analiza cenowa LayerAI (LAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LayerAI (LAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Całkowita podaż: $ 6.10B $ 6.10B $ 6.10B Podaż w obiegu: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Historyczne maksimum: $ 0.094676 $ 0.094676 $ 0.094676 Historyczne minimum: $ 0.000306058792366568 $ 0.000306058792366568 $ 0.000306058792366568 Aktualna cena: $ 0.0003584 $ 0.0003584 $ 0.0003584 Dowiedz się więcej o cenie LayerAI (LAI)

Tokenomika LayerAI (LAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LayerAI (LAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAI tokenomikę, poznaj cenę tokena LAIna żywo!

Historia ceny LayerAI (LAI) Analiza historii ceny LAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LAI już teraz!

