Informacje o Kingaru (KRU) Kingaru is a highly scalable, fast, secure blockchain that enables developers to build decentralized E-Commerce applications that blend AI, cloud computing and blockchain technology. Kingaru is a highly scalable, fast, secure blockchain that enables developers to build decentralized E-Commerce applications that blend AI, cloud computing and blockchain technology. Oficjalna strona internetowa: https://kingaru.com/ Biała księga: https://kingaru.com/wp-content/uploads/2022/10/May-2022-Kingaru-Whitepaper-v.1.1.docx.pdf Block Explorer: https://scan.kingaru.com/ Kup KRU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kingaru (KRU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kingaru (KRU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Historyczne maksimum: $ 0.47 $ 0.47 $ 0.47 Historyczne minimum: $ 0.000244590678953946 $ 0.000244590678953946 $ 0.000244590678953946 Aktualna cena: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Dowiedz się więcej o cenie Kingaru (KRU)

Tokenomika Kingaru (KRU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kingaru (KRU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KRU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KRU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKRU tokenomikę, poznaj cenę tokena KRUna żywo!

Historia ceny Kingaru (KRU) Analiza historii ceny KRU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KRU już teraz!

Prognoza ceny KRU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KRU? Nasza strona z prognozami cen KRU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KRU już teraz!

