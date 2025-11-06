GiełdaDEX+
Aktualna cena OFFICIAL K-POP to 0.0002575 USD. Śledź aktualizacje cen KPOP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KPOP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KPOP

Informacje o cenie KPOP

Czym jest KPOP

Oficjalna strona internetowa KPOP

Tokenomika KPOP

Prognoza cen KPOP

Historia KPOP

Przewodnik zakupowy KPOP

Przelicznik KPOP-fiat

KPOP na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo OFFICIAL K-POP

Cena OFFICIAL K-POP(KPOP)

Aktualna cena 1 KPOP do USD:

$0.0002575
$0.0002575
-0.11%1D
USD
OFFICIAL K-POP (KPOP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:54:18 (UTC+8)

Informacje o cenie OFFICIAL K-POP (KPOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0002522
$ 0.0002522
Minimum 24h
$ 0.0002594
$ 0.0002594
Maksimum 24h

$ 0.0002522
$ 0.0002522

$ 0.0002594
$ 0.0002594

$ 0.001003499785734869
$ 0.001003499785734869

$ 0.000002025104729961
$ 0.000002025104729961

-0.70%

-0.11%

-5.34%

-5.34%

Aktualna cena OFFICIAL K-POP (KPOP) wynosi $ 0.0002575. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KPOP wahał się między $ 0.0002522 a $ 0.0002594, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KPOP w historii to $ 0.001003499785734869, a najniższy to $ 0.000002025104729961.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KPOP zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o -0.11% w ciągu 24 godzin i o -5.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OFFICIAL K-POP (KPOP)

No.1854

$ 1.67M
$ 1.67M

$ 27.00K
$ 27.00K

$ 2.06M
$ 2.06M

6.48B
6.48B

8,000,000,000
8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000

81.05%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa OFFICIAL K-POP wynosi $ 1.67M, przy $ 27.00K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KPOP w obiegu wynosi 6.48B, przy całkowitej podaży 8000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.06M.

Historia ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) – USD

Śledź zmiany ceny OFFICIAL K-POP dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000000284-0.11%
30 Dni$ -0.0001288-33.35%
60 dni$ -0.0001179-31.41%
90 dni$ +0.0001075+71.66%
Dzisiejsza zmiana ceny OFFICIAL K-POP

DziśKPOP odnotował zmianę $ -0.000000284 (-0.11%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny OFFICIAL K-POP

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0001288 (-33.35%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny OFFICIAL K-POP

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę KPOP o $ -0.0001179(-31.41%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny OFFICIAL K-POP

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0001075 (+71.66%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe OFFICIAL K-POP (KPOP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen OFFICIAL K-POP.

Co to jest OFFICIAL K-POP (KPOP)

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

OFFICIAL K-POP jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w OFFICIAL K-POP. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu KPOP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące OFFICIAL K-POP na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno OFFICIAL K-POP będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (w USD)

Jaka będzie wartość OFFICIAL K-POP (KPOP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OFFICIAL K-POP (KPOP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OFFICIAL K-POP.

Sprawdź teraz prognozę ceny OFFICIAL K-POP!

Tokenomika OFFICIAL K-POP (KPOP)

Zrozumienie tokenomiki OFFICIAL K-POP (KPOP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KPOPjuż teraz!

Jak kupić OFFICIAL K-POP (KPOP)

Szukasz jak kupić OFFICIAL K-POP? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić OFFICIAL K-POP na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby OFFICIAL K-POP

Aby lepiej zrozumieć OFFICIAL K-POP, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa OFFICIAL K-POP
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące OFFICIAL K-POP

Jaka jest dziś wartość OFFICIAL K-POP (KPOP)?
Aktualna cena KPOP w USD wynosi 0.0002575USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KPOP do USD?
Aktualna cena KPOP w USD wynosi $ 0.0002575. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OFFICIAL K-POP?
Kapitalizacja rynkowa dla KPOP wynosi $ 1.67M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KPOP w obiegu?
W obiegu KPOP znajduje się 6.48B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KPOP?
KPOP osiąga ATH w wysokości 0.001003499785734869 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KPOP?
KPOP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000002025104729961 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KPOP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KPOP wynosi $ 27.00K USD.
Czy w tym roku KPOP pójdzie wyżej?
KPOP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KPOP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:54:18 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator KPOP do USD

Kwota

KPOP
KPOP
USD
USD

1 KPOP = 0.0002575 USD

Handluj KPOP

KPOP/USDT
$0.0002575
$0.0002575
-0.22%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,451.89

$3,407.51

$160.94

$0.9999

$1,477.69

