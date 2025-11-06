GiełdaDEX+
Aktualna cena Bitlight Labs to 1.5101 USD. Śledź aktualizacje cen LIGHT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIGHT łatwo w MEXC już teraz.

Cena Bitlight Labs(LIGHT)

Aktualna cena 1 LIGHT do USD:

+1.58%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:55:29 (UTC+8)

Informacje o cenie Bitlight Labs (LIGHT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.29%

+1.58%

-23.06%

-23.06%

Aktualna cena Bitlight Labs (LIGHT) wynosi $ 1.5101. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIGHT wahał się między $ 1.3796 a $ 1.5642, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIGHT w historii to $ 2.619557835411834, a najniższy to $ 0.5392876430024418.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIGHT zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +1.58% w ciągu 24 godzin i o -23.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitlight Labs (LIGHT)

No.400

10.25%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitlight Labs wynosi $ 65.02M, przy $ 113.23K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIGHT w obiegu wynosi 43.06M, przy całkowitej podaży 420000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 634.24M.

Historia ceny Bitlight Labs (LIGHT) – USD

Śledź zmiany ceny Bitlight Labs dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.023488+1.58%
30 Dni$ +0.499+49.35%
60 dni$ +1.4101+1,410.10%
90 dni$ +1.4101+1,410.10%
Dzisiejsza zmiana ceny Bitlight Labs

DziśLIGHT odnotował zmianę $ +0.023488 (+1.58%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Bitlight Labs

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.499 (+49.35%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Bitlight Labs

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LIGHT o $ +1.4101(+1,410.10%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Bitlight Labs

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +1.4101 (+1,410.10%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Bitlight Labs (LIGHT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Bitlight Labs.

Co to jest Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Bitlight Labs. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LIGHT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Bitlight Labs na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Bitlight Labs będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Bitlight Labs (w USD)

Jaka będzie wartość Bitlight Labs (LIGHT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bitlight Labs (LIGHT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bitlight Labs.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bitlight Labs!

Tokenomika Bitlight Labs (LIGHT)

Zrozumienie tokenomiki Bitlight Labs (LIGHT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LIGHTjuż teraz!

Jak kupić Bitlight Labs (LIGHT)

Szukasz jak kupić Bitlight Labs? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Bitlight Labs na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LIGHT na lokalne waluty

Zasoby Bitlight Labs

Aby lepiej zrozumieć Bitlight Labs, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Bitlight Labs
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Bitlight Labs

Jaka jest dziś wartość Bitlight Labs (LIGHT)?
Aktualna cena LIGHT w USD wynosi 1.5101USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LIGHT do USD?
Aktualna cena LIGHT w USD wynosi $ 1.5101. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bitlight Labs?
Kapitalizacja rynkowa dla LIGHT wynosi $ 65.02M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LIGHT w obiegu?
W obiegu LIGHT znajduje się 43.06M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LIGHT?
LIGHT osiąga ATH w wysokości 2.619557835411834 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LIGHT?
LIGHT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.5392876430024418 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LIGHT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LIGHT wynosi $ 113.23K USD.
Czy w tym roku LIGHT pójdzie wyżej?
LIGHT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LIGHT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:55:29 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

