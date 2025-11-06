GiełdaDEX+
Cena Truvia(TRUVIA)

Aktualna cena 1 TRUVIA do USD:

$0.0000003366
$0.0000003366$0.0000003366
+28.37%1D
USD
Truvia (TRUVIA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:22:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Truvia (TRUVIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000001391
$ 0.0000001391$ 0.0000001391
Minimum 24h
$ 0.00000034
$ 0.00000034$ 0.00000034
Maksimum 24h

$ 0.0000001391
$ 0.0000001391$ 0.0000001391

$ 0.00000034
$ 0.00000034$ 0.00000034

--
----

--
----

+1.23%

+28.37%

-83.06%

-83.06%

Aktualna cena Truvia (TRUVIA) wynosi $ 0.0000003366. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRUVIA wahał się między $ 0.0000001391 a $ 0.00000034, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRUVIA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRUVIA zmieniły się o +1.23% w ciągu ostatniej godziny, o +28.37% w ciągu 24 godzin i o -83.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Truvia (TRUVIA)

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 70.69K
$ 70.69K$ 70.69K

--
----

210,000,000,000
210,000,000,000 210,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Truvia wynosi --, przy $ 1.30M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRUVIA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 210000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 70.69K.

Historia ceny Truvia (TRUVIA) – USD

Śledź zmiany ceny Truvia dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000000074389+28.37%
30 Dni$ -0.0000091634-96.46%
60 dni$ -0.0000091634-96.46%
90 dni$ -0.0000091634-96.46%
Dzisiejsza zmiana ceny Truvia

DziśTRUVIA odnotował zmianę $ +0.000000074389 (+28.37%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Truvia

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000091634 (-96.46%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Truvia

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TRUVIA o $ -0.0000091634(-96.46%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Truvia

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0000091634 (-96.46%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Truvia (TRUVIA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Truvia.

Co to jest Truvia (TRUVIA)

Nowej generacji rozwiązania płatnicze oparte na blockchainie

Truvia jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Truvia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TRUVIA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Truvia na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Truvia będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Truvia (w USD)

Jaka będzie wartość Truvia (TRUVIA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Truvia (TRUVIA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Truvia.

Sprawdź teraz prognozę ceny Truvia!

Tokenomika Truvia (TRUVIA)

Zrozumienie tokenomiki Truvia (TRUVIA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRUVIAjuż teraz!

Jak kupić Truvia (TRUVIA)

Szukasz jak kupić Truvia? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Truvia na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TRUVIA na lokalne waluty

Zasoby Truvia

Aby lepiej zrozumieć Truvia, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Truvia
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Truvia

Jaka jest dziś wartość Truvia (TRUVIA)?
Aktualna cena TRUVIA w USD wynosi 0.0000003366USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRUVIA do USD?
Aktualna cena TRUVIA w USD wynosi $ 0.0000003366. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Truvia?
Kapitalizacja rynkowa dla TRUVIA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRUVIA w obiegu?
W obiegu TRUVIA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRUVIA?
TRUVIA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRUVIA?
TRUVIA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRUVIA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRUVIA wynosi $ 1.30M USD.
Czy w tym roku TRUVIA pójdzie wyżej?
TRUVIA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRUVIA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:22:08 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

