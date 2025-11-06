GiełdaDEX+
Aktualna cena Nexsay to 0.000001866 USD. Śledź aktualizacje cen NEXSAY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEXSAY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NEXSAY

Informacje o cenie NEXSAY

Czym jest NEXSAY

Biała księga NEXSAY

Oficjalna strona internetowa NEXSAY

Tokenomika NEXSAY

Prognoza cen NEXSAY

Historia NEXSAY

Przewodnik zakupowy NEXSAY

Przelicznik NEXSAY-fiat

NEXSAY na spot

Cena Nexsay(NEXSAY)

Aktualna cena 1 NEXSAY do USD:

$0.000001866
$0.000001866$0.000001866
-19.60%1D
USD
Nexsay (NEXSAY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:10:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Nexsay (NEXSAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000173
$ 0.00000173$ 0.00000173
Minimum 24h
$ 0.000002573
$ 0.000002573$ 0.000002573
Maksimum 24h

$ 0.00000173
$ 0.00000173$ 0.00000173

$ 0.000002573
$ 0.000002573$ 0.000002573

--
----

--
----

-3.37%

-19.60%

-86.65%

-86.65%

Aktualna cena Nexsay (NEXSAY) wynosi $ 0.000001866. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEXSAY wahał się między $ 0.00000173 a $ 0.000002573, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEXSAY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEXSAY zmieniły się o -3.37% w ciągu ostatniej godziny, o -19.60% w ciągu 24 godzin i o -86.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nexsay (NEXSAY)

--
----

$ 433.48K
$ 433.48K$ 433.48K

$ 186.60K
$ 186.60K$ 186.60K

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Nexsay wynosi --, przy $ 433.48K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEXSAY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 100000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 186.60K.

Historia ceny Nexsay (NEXSAY) – USD

Śledź zmiany ceny Nexsay dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000004549-19.60%
30 Dni$ -0.004128134-99.96%
60 dni$ -0.002498134-99.93%
90 dni$ -0.002498134-99.93%
Dzisiejsza zmiana ceny Nexsay

DziśNEXSAY odnotował zmianę $ -0.0000004549 (-19.60%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Nexsay

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.004128134 (-99.96%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Nexsay

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NEXSAY o $ -0.002498134(-99.93%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Nexsay

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.002498134 (-99.93%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Nexsay (NEXSAY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Nexsay.

Co to jest Nexsay (NEXSAY)

Nexsay to nowej generacji platforma czatu Web3.0, która łączy zdecentralizowaną technologię komunikacji z zaawansowaną sztuczną inteligencją.

Nexsay jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Nexsay. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NEXSAY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Nexsay na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Nexsay będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Nexsay (w USD)

Jaka będzie wartość Nexsay (NEXSAY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nexsay (NEXSAY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nexsay.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nexsay!

Tokenomika Nexsay (NEXSAY)

Zrozumienie tokenomiki Nexsay (NEXSAY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEXSAYjuż teraz!

Jak kupić Nexsay (NEXSAY)

Szukasz jak kupić Nexsay? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Nexsay na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NEXSAY na lokalne waluty

1 Nexsay(NEXSAY) do VND
0.04910379
1 Nexsay(NEXSAY) do AUD
A$0.00000285498
1 Nexsay(NEXSAY) do GBP
0.00000141816
1 Nexsay(NEXSAY) do EUR
0.00000160476
1 Nexsay(NEXSAY) do USD
$0.000001866
1 Nexsay(NEXSAY) do MYR
RM0.00000779988
1 Nexsay(NEXSAY) do TRY
0.00007857726
1 Nexsay(NEXSAY) do JPY
¥0.000285498
1 Nexsay(NEXSAY) do ARS
ARS$0.00270825642
1 Nexsay(NEXSAY) do RUB
0.00015178044
1 Nexsay(NEXSAY) do INR
0.00016534626
1 Nexsay(NEXSAY) do IDR
Rp0.03109998756
1 Nexsay(NEXSAY) do PHP
0.0001096275
1 Nexsay(NEXSAY) do EGP
￡E.0.0000884484
1 Nexsay(NEXSAY) do BRL
R$0.00001000176
1 Nexsay(NEXSAY) do CAD
C$0.00000263106
1 Nexsay(NEXSAY) do BDT
0.00022739076
1 Nexsay(NEXSAY) do NGN
0.002692638
1 Nexsay(NEXSAY) do COP
$0.0071769159
1 Nexsay(NEXSAY) do ZAR
R.0.00003248706
1 Nexsay(NEXSAY) do UAH
0.00007848396
1 Nexsay(NEXSAY) do TZS
T.Sh.0.004584762
1 Nexsay(NEXSAY) do VES
Bs0.000416118
1 Nexsay(NEXSAY) do CLP
$0.001761504
1 Nexsay(NEXSAY) do PKR
Rs0.00052740624
1 Nexsay(NEXSAY) do KZT
0.00098004186
1 Nexsay(NEXSAY) do THB
฿0.00006053304
1 Nexsay(NEXSAY) do TWD
NT$0.00005767806
1 Nexsay(NEXSAY) do AED
د.إ0.00000684822
1 Nexsay(NEXSAY) do CHF
Fr0.0000014928
1 Nexsay(NEXSAY) do HKD
HK$0.00001449882
1 Nexsay(NEXSAY) do AMD
֏0.0007138383
1 Nexsay(NEXSAY) do MAD
.د.م0.00001737246
1 Nexsay(NEXSAY) do MXN
$0.0000347076
1 Nexsay(NEXSAY) do SAR
ريال0.0000069975
1 Nexsay(NEXSAY) do ETB
Br0.00028609512
1 Nexsay(NEXSAY) do KES
KSh0.00024116184
1 Nexsay(NEXSAY) do JOD
د.أ0.000001322994
1 Nexsay(NEXSAY) do PLN
0.00000688554
1 Nexsay(NEXSAY) do RON
лв0.00000822906
1 Nexsay(NEXSAY) do SEK
kr0.0000178203
1 Nexsay(NEXSAY) do BGN
лв0.0000031722
1 Nexsay(NEXSAY) do HUF
Ft0.00062742384
1 Nexsay(NEXSAY) do CZK
0.00003952188
1 Nexsay(NEXSAY) do KWD
د.ك0.000000572862
1 Nexsay(NEXSAY) do ILS
0.0000060645
1 Nexsay(NEXSAY) do BOB
Bs0.0000128754
1 Nexsay(NEXSAY) do AZN
0.0000031722
1 Nexsay(NEXSAY) do TJS
SM0.0000172605
1 Nexsay(NEXSAY) do GEL
0.00000505686
1 Nexsay(NEXSAY) do AOA
Kz0.0017087895
1 Nexsay(NEXSAY) do BHD
.د.ب0.000000701616
1 Nexsay(NEXSAY) do BMD
$0.000001866
1 Nexsay(NEXSAY) do DKK
kr0.00001209168
1 Nexsay(NEXSAY) do HNL
L0.00004918776
1 Nexsay(NEXSAY) do MUR
0.00008587332
1 Nexsay(NEXSAY) do NAD
$0.0000324684
1 Nexsay(NEXSAY) do NOK
kr0.0000190332
1 Nexsay(NEXSAY) do NZD
$0.00000328416
1 Nexsay(NEXSAY) do PAB
B/.0.000001866
1 Nexsay(NEXSAY) do PGK
K0.0000079305
1 Nexsay(NEXSAY) do QAR
ر.ق0.00000679224
1 Nexsay(NEXSAY) do RSD
дин.0.00019008942
1 Nexsay(NEXSAY) do UZS
soʻm0.02221428216
1 Nexsay(NEXSAY) do ALL
L0.00015681864
1 Nexsay(NEXSAY) do ANG
ƒ0.00000334014
1 Nexsay(NEXSAY) do AWG
ƒ0.0000033588
1 Nexsay(NEXSAY) do BBD
$0.000003732
1 Nexsay(NEXSAY) do BAM
KM0.0000031722
1 Nexsay(NEXSAY) do BIF
Fr0.005502834
1 Nexsay(NEXSAY) do BND
$0.0000024258
1 Nexsay(NEXSAY) do BSD
$0.000001866
1 Nexsay(NEXSAY) do JMD
$0.0003003327
1 Nexsay(NEXSAY) do KHR
0.00749396796
1 Nexsay(NEXSAY) do KMF
Fr0.000794916
1 Nexsay(NEXSAY) do LAK
0.04056521658
1 Nexsay(NEXSAY) do LKR
රු0.00056836494
1 Nexsay(NEXSAY) do MDL
L0.0000318153
1 Nexsay(NEXSAY) do MGA
Ar0.008405397
1 Nexsay(NEXSAY) do MOP
P0.000014928
1 Nexsay(NEXSAY) do MVR
0.0000287364
1 Nexsay(NEXSAY) do MWK
MK0.00323958126
1 Nexsay(NEXSAY) do MZN
MT0.0001193307
1 Nexsay(NEXSAY) do NPR
रु0.00026486004
1 Nexsay(NEXSAY) do PYG
0.013233672
1 Nexsay(NEXSAY) do RWF
Fr0.002711298
1 Nexsay(NEXSAY) do SBD
$0.00001533852
1 Nexsay(NEXSAY) do SCR
0.00002558286
1 Nexsay(NEXSAY) do SRD
$0.0000719343
1 Nexsay(NEXSAY) do SVC
$0.00001630884
1 Nexsay(NEXSAY) do SZL
L0.00003258036
1 Nexsay(NEXSAY) do TMT
m0.000006531
1 Nexsay(NEXSAY) do TND
د.ت0.000005528958
1 Nexsay(NEXSAY) do TTD
$0.00001263282
1 Nexsay(NEXSAY) do UGX
Sh0.006523536
1 Nexsay(NEXSAY) do XAF
Fr0.00106362
1 Nexsay(NEXSAY) do XCD
$0.0000050382
1 Nexsay(NEXSAY) do XOF
Fr0.00106362
1 Nexsay(NEXSAY) do XPF
Fr0.000192198
1 Nexsay(NEXSAY) do BWP
P0.00002517234
1 Nexsay(NEXSAY) do BZD
$0.00000375066
1 Nexsay(NEXSAY) do CVE
$0.00017934126
1 Nexsay(NEXSAY) do DJF
Fr0.000330282
1 Nexsay(NEXSAY) do DOP
$0.00011975988
1 Nexsay(NEXSAY) do DZD
د.ج0.0002443527
1 Nexsay(NEXSAY) do FJD
$0.00000425448
1 Nexsay(NEXSAY) do GNF
Fr0.01622487
1 Nexsay(NEXSAY) do GTQ
Q0.00001429356
1 Nexsay(NEXSAY) do GYD
$0.00039029256
1 Nexsay(NEXSAY) do ISK
kr0.000236982

Zasoby Nexsay

Aby lepiej zrozumieć Nexsay, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Nexsay
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Nexsay

Jaka jest dziś wartość Nexsay (NEXSAY)?
Aktualna cena NEXSAY w USD wynosi 0.000001866USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NEXSAY do USD?
Aktualna cena NEXSAY w USD wynosi $ 0.000001866. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nexsay?
Kapitalizacja rynkowa dla NEXSAY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NEXSAY w obiegu?
W obiegu NEXSAY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEXSAY?
NEXSAY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEXSAY?
NEXSAY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu NEXSAY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEXSAY wynosi $ 433.48K USD.
Czy w tym roku NEXSAY pójdzie wyżej?
NEXSAY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEXSAY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:10:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Nexsay (NEXSAY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NEXSAY do USD

Kwota

NEXSAY
NEXSAY
USD
USD

1 NEXSAY = 0.000001866 USD

Handluj NEXSAY

NEXSAY/USDT
$0.000001866
$0.000001866$0.000001866
-19.60%

