Odkryj kluczowe informacje o OFFICIAL K-POP (KPOP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:51:33 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa OFFICIAL K-POP (KPOP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OFFICIAL K-POP (KPOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.01M
Całkowita podaż:
$ 8.00B
Podaż w obiegu:
$ 6.48B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.24M
Historyczne maksimum:
$ 0.0004226
Historyczne minimum:
$ 0.000002025104729961
Aktualna cena:
$ 0.0001555
Informacje o OFFICIAL K-POP (KPOP)

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.officialkpop.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xea36Af87Df952fd4c9A05Cd792d370909Bbda8DB

Tokenomika OFFICIAL K-POP (KPOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki OFFICIAL K-POP (KPOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów KPOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów KPOP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszKPOP tokenomikę, poznaj cenę tokena KPOPna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

