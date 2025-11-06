Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) (USD)

Sprawdź prognozy cen OFFICIAL K-POP na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość KPOP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup KPOP

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę OFFICIAL K-POP % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.000259 $0.000259 $0.000259 +0.46% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny OFFICIAL K-POP na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy OFFICIAL K-POP może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000259. Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy OFFICIAL K-POP może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000271. Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KPOP na 2027 rok wyniesie $ 0.000285 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KPOP na 2028 rok wyniesie $ 0.000299 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KPOP w 2029 roku wyniesie $ 0.000314 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KPOP w 2030 roku wyniesie $ 0.000330 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena OFFICIAL K-POP może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000538. Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena OFFICIAL K-POP może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000877. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000259 0.00%

2026 $ 0.000271 5.00%

2027 $ 0.000285 10.25%

2028 $ 0.000299 15.76%

2029 $ 0.000314 21.55%

2030 $ 0.000330 27.63%

2031 $ 0.000347 34.01%

2032 $ 0.000364 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000382 47.75%

2034 $ 0.000401 55.13%

2035 $ 0.000421 62.89%

2036 $ 0.000442 71.03%

2037 $ 0.000465 79.59%

2038 $ 0.000488 88.56%

2039 $ 0.000512 97.99%

2040 $ 0.000538 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny OFFICIAL K-POP na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000259 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000259 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000259 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000260 0.41% Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) na dziś Przewidywana cena dla KPOP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000259 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny OFFICIAL K-POP (KPOP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KPOP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000259 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa OFFICIAL K-POP (KPOP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KPOP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000259 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa OFFICIAL K-POP (KPOP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KPOP wynosi $0.000260 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen OFFICIAL K-POP Aktualna cena $ 0.000259$ 0.000259 $ 0.000259 Zmiana ceny (24H) +0.46% Kapitalizacja rynkowa $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Podaż w obiegu 6.48B 6.48B 6.48B Wolumen (24H) $ 26.33K$ 26.33K $ 26.33K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena KPOP to $ 0.000259. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.46%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 26.33K. Ponadto KPOP ma podaż w obiegu wynoszącą 6.48B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.68M. Zobacz na żywo cenę KPOP

Jak kupić OFFICIAL K-POP (KPOP) Próbujesz kupić KPOP? Teraz możesz kupować KPOP za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić OFFICIAL K-POP i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić KPOP teraz

Historyczna cena OFFICIAL K-POP Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami OFFICIAL K-POP, cena OFFICIAL K-POP wynosi 0.000259USD. Podaż w obiegu OFFICIAL K-POP (KPOP) wynosi 0.00 KPOP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1.68M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.000004 $ 0.000260 $ 0.000253

7 D -0.04% $ -0.000012 $ 0.000313 $ 0.000246

30 Dni -0.30% $ -0.000112 $ 0.000376 $ 0.000243 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin OFFICIAL K-POP zanotował zmianę ceny o $0.000004 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs OFFICIAL K-POP osiągnął maksimum na poziomie $0.000313 i minimum na poziomie $0.000246 . Zanotowano zmianę ceny o -0.04% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał KPOP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana OFFICIAL K-POP o -0.30% , co odpowiada około $-0.000112 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KPOP. Sprawdź pełną historię cen OFFICIAL K-POP, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen KPOP

Jak działa moduł przewidywania ceny OFFICIAL K-POP (KPOP)? Moduł predykcji ceny OFFICIAL K-POP to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KPOP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania OFFICIAL K-POP na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KPOP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę OFFICIAL K-POP. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KPOP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KPOP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał OFFICIAL K-POP.

Dlaczego prognoaza ceny KPOP jest ważna?

Prognozy cen KPOP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w KPOP? Według Twoich prognoz KPOP osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny KPOP na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny OFFICIAL K-POP (KPOP), przewidywana cena KPOP osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 KPOP w 2026 roku? Cena 1 OFFICIAL K-POP (KPOP) wynosi dziś $0.000259 . Według powyższego modułu prognoz KPOP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena KPOP w 2027 roku? OFFICIAL K-POP (KPOP) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KPOP do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KPOP w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, OFFICIAL K-POP (KPOP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KPOP w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, OFFICIAL K-POP (KPOP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 KPOP w 2030 roku? Cena 1 OFFICIAL K-POP (KPOP) wynosi dziś $0.000259 . Według powyższego modułu prognoz KPOP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny KPOP na 2040 rok? OFFICIAL K-POP (KPOP) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KPOP do 2040 roku. Zarejestruj się teraz