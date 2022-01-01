Tokenomika Koma Inu (KOMA) Odkryj kluczowe informacje o Koma Inu (KOMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Koma Inu (KOMA) Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again. Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again. Oficjalna strona internetowa: https://komabnb.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19 Kup KOMA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Koma Inu (KOMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Koma Inu (KOMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.54M $ 9.54M $ 9.54M Całkowita podaż: $ 605.95M $ 605.95M $ 605.95M Podaż w obiegu: $ 489.75M $ 489.75M $ 489.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.48M $ 19.48M $ 19.48M Historyczne maksimum: $ 0.2022 $ 0.2022 $ 0.2022 Historyczne minimum: $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 Aktualna cena: $ 0.01948 $ 0.01948 $ 0.01948 Dowiedz się więcej o cenie Koma Inu (KOMA)

Tokenomika Koma Inu (KOMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Koma Inu (KOMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOMA tokenomikę, poznaj cenę tokena KOMAna żywo!

