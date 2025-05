KOMA

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

NazwaKOMA

PozycjaNo.1120

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1,70%

Podaż w obiegu487 697 722,1353065

Maksymalna podaż1 000 000 000

Całkowita podaż605 954 353,425861

Wskaźnik obrotu0.4876%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.19515370521653203,2024-12-10

Najniższa cena0.002571199651579896,2024-10-11

Publiczny blockchainBSC

Sektor

