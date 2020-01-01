Tokenomika KOLZ (KOLZ) Odkryj kluczowe informacje o KOLZ (KOLZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KOLZ (KOLZ) KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay's advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. Oficjalna strona internetowa: https://kolz.chat/ Biała księga: https://docs.kolz.chat/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376

Tokenomika i analiza cenowa KOLZ (KOLZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KOLZ (KOLZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 306.10K $ 306.10K $ 306.10K Historyczne maksimum: $ 0.0018898 $ 0.0018898 $ 0.0018898 Historyczne minimum: $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 Aktualna cena: $ 0.00003061 $ 0.00003061 $ 0.00003061 Dowiedz się więcej o cenie KOLZ (KOLZ)

Tokenomika KOLZ (KOLZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KOLZ (KOLZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOLZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOLZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOLZ tokenomikę, poznaj cenę tokena KOLZna żywo!

