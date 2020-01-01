Tokenomika K9 Finance DAO (KNINE) Odkryj kluczowe informacje o K9 Finance DAO (KNINE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o K9 Finance DAO (KNINE) K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. Oficjalna strona internetowa: https://www.k9finance.com/ Biała księga: https://www.k9finance.com/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Kup KNINE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa K9 Finance DAO (KNINE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla K9 Finance DAO (KNINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 822.65K $ 822.65K $ 822.65K Całkowita podaż: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B Podaż w obiegu: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Historyczne maksimum: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 Historyczne minimum: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 Aktualna cena: $ 0.000002045 $ 0.000002045 $ 0.000002045 Dowiedz się więcej o cenie K9 Finance DAO (KNINE)

Tokenomika K9 Finance DAO (KNINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki K9 Finance DAO (KNINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KNINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KNINE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKNINE tokenomikę, poznaj cenę tokena KNINEna żywo!

Jak kupić KNINE Chcesz dodać K9 Finance DAO (KNINE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KNINE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KNINE na MEXC już teraz!

Historia ceny K9 Finance DAO (KNINE) Analiza historii ceny KNINE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KNINE już teraz!

Prognoza ceny KNINE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KNINE? Nasza strona z prognozami cen KNINE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KNINE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!