Tokenomika K9 Finance DAO (KNINE)

Tokenomika K9 Finance DAO (KNINE)

Odkryj kluczowe informacje o K9 Finance DAO (KNINE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.k9finance.com/
Biała księga:
https://www.k9finance.com/litepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE

Tokenomika i analiza cenowa K9 Finance DAO (KNINE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla K9 Finance DAO (KNINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 822.65K
$ 822.65K$ 822.65K
Całkowita podaż:
$ 999.59B
$ 999.59B$ 999.59B
Podaż w obiegu:
$ 402.27B
$ 402.27B$ 402.27B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M
Historyczne maksimum:
$ 0.00027
$ 0.00027$ 0.00027
Historyczne minimum:
$ 0.000001684705136988
$ 0.000001684705136988$ 0.000001684705136988
Aktualna cena:
$ 0.000002045
$ 0.000002045$ 0.000002045

Tokenomika K9 Finance DAO (KNINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki K9 Finance DAO (KNINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów KNINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów KNINE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszKNINE tokenomikę, poznaj cenę tokena KNINEna żywo!

Jak kupić KNINE

Chcesz dodać K9 Finance DAO (KNINE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KNINE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny K9 Finance DAO (KNINE)

Analiza historii ceny KNINE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny KNINE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KNINE? Nasza strona z prognozami cen KNINE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.