Tokenomika Kyber Network (KNC) Odkryj kluczowe informacje o Kyber Network (KNC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kyber Network (KNC) "KyberNetwork", an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and "trustlessly". Oficjalna strona internetowa: https://kyberswap.com/ Biała księga: https://docs.kyberswap.com/introduction Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202

Tokenomika i analiza cenowa Kyber Network (KNC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kyber Network (KNC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.64M Całkowita podaż: $ 240.51M Podaż w obiegu: $ 190.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 79.10M Historyczne maksimum: $ 5.74 Historyczne minimum: $ 0.25991972993251367 Aktualna cena: $ 0.3289 Dowiedz się więcej o cenie Kyber Network (KNC)

Tokenomika Kyber Network (KNC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kyber Network (KNC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KNC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KNC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić KNC Chcesz dodać Kyber Network (KNC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KNC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Kyber Network (KNC) Analiza historii ceny KNC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KNC już teraz!

Prognoza ceny KNC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KNC? Nasza strona z prognozami cen KNC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KNC już teraz!

