Tokenomika Keyboard Cat (KEYCAT) Odkryj kluczowe informacje o Keyboard Cat (KEYCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Keyboard Cat (KEYCAT) Oficjalna strona internetowa: https://keyboardcat.fun Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973 Kup KEYCAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Keyboard Cat (KEYCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Keyboard Cat (KEYCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.05M $ 30.05M $ 30.05M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.05M $ 30.05M $ 30.05M Historyczne maksimum: $ 0.01923 $ 0.01923 $ 0.01923 Historyczne minimum: $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 Aktualna cena: $ 0.003005 $ 0.003005 $ 0.003005 Dowiedz się więcej o cenie Keyboard Cat (KEYCAT)

Tokenomika Keyboard Cat (KEYCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Keyboard Cat (KEYCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KEYCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KEYCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKEYCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena KEYCATna żywo!

Jak kupić KEYCAT Chcesz dodać Keyboard Cat (KEYCAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KEYCAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KEYCAT na MEXC już teraz!

Historia ceny Keyboard Cat (KEYCAT) Analiza historii ceny KEYCAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KEYCAT już teraz!

Prognoza ceny KEYCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KEYCAT? Nasza strona z prognozami cen KEYCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KEYCAT już teraz!

