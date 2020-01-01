Tokenomika Kendu Inu (KENDU) Odkryj kluczowe informacje o Kendu Inu (KENDU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kendu Inu (KENDU) Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Oficjalna strona internetowa: https://kendu.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 Kup KENDU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kendu Inu (KENDU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kendu Inu (KENDU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Całkowita podaż: $ 996.75B $ 996.75B $ 996.75B Podaż w obiegu: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.52M $ 10.52M $ 10.52M Historyczne maksimum: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 Historyczne minimum: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 Aktualna cena: $ 0.00001052 $ 0.00001052 $ 0.00001052 Dowiedz się więcej o cenie Kendu Inu (KENDU)

Tokenomika Kendu Inu (KENDU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kendu Inu (KENDU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KENDU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KENDU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKENDU tokenomikę, poznaj cenę tokena KENDUna żywo!

Jak kupić KENDU Chcesz dodać Kendu Inu (KENDU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KENDU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KENDU na MEXC już teraz!

Historia ceny Kendu Inu (KENDU) Analiza historii ceny KENDU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KENDU już teraz!

Prognoza ceny KENDU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KENDU? Nasza strona z prognozami cen KENDU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KENDU już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!