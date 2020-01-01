Tokenomika Katana Inu (KATA) Odkryj kluczowe informacje o Katana Inu (KATA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Katana Inu (KATA) Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Oficjalna strona internetowa: https://katanainu.com/ Biała księga: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Kup KATA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Katana Inu (KATA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Katana Inu (KATA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Całkowita podaż: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Podaż w obiegu: $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M Historyczne maksimum: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Historyczne minimum: $ 0.000097624094211097 $ 0.000097624094211097 $ 0.000097624094211097 Aktualna cena: $ 0.00010879 $ 0.00010879 $ 0.00010879 Dowiedz się więcej o cenie Katana Inu (KATA)

Tokenomika Katana Inu (KATA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Katana Inu (KATA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KATA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KATA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKATA tokenomikę, poznaj cenę tokena KATAna żywo!

Jak kupić KATA Chcesz dodać Katana Inu (KATA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KATA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KATA na MEXC już teraz!

Historia ceny Katana Inu (KATA) Analiza historii ceny KATA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KATA już teraz!

Prognoza ceny KATA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KATA? Nasza strona z prognozami cen KATA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KATA już teraz!

