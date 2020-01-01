Tokenomika KASTA (KASTA) Odkryj kluczowe informacje o KASTA (KASTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KASTA (KASTA) Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. Oficjalna strona internetowa: https://www.ka.app Biała księga: https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280 Kup KASTA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KASTA (KASTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KASTA (KASTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 763.58M $ 763.58M $ 763.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.49M $ 17.49M $ 17.49M Historyczne maksimum: $ 1.5025 $ 1.5025 $ 1.5025 Historyczne minimum: $ 0.007854927067586098 $ 0.007854927067586098 $ 0.007854927067586098 Aktualna cena: $ 0.011669 $ 0.011669 $ 0.011669 Dowiedz się więcej o cenie KASTA (KASTA)

Tokenomika KASTA (KASTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KASTA (KASTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KASTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KASTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKASTA tokenomikę, poznaj cenę tokena KASTAna żywo!

Jak kupić KASTA Chcesz dodać KASTA (KASTA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KASTA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KASTA na MEXC już teraz!

Historia ceny KASTA (KASTA) Analiza historii ceny KASTA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KASTA już teraz!

Prognoza ceny KASTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KASTA? Nasza strona z prognozami cen KASTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KASTA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!