Informacje o KASPY (KASPY) A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills. A meme token built on the Kaspa blockchain. born from a true story of resilience, where a three-legged cat was saved by selling crypto assets to cover the vet bills. Oficjalna strona internetowa: https://kaspy.io/ Block Explorer: https://kas.fyi/token/krc20/KASPY Kup KASPY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KASPY (KASPY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KASPY (KASPY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 333.33B $ 333.33B $ 333.33B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Historyczne maksimum: $ 0.0000789 $ 0.0000789 $ 0.0000789 Historyczne minimum: $ 0.000005574622151436 $ 0.000005574622151436 $ 0.000005574622151436 Aktualna cena: $ 0.00001384 $ 0.00001384 $ 0.00001384 Dowiedz się więcej o cenie KASPY (KASPY)

Tokenomika KASPY (KASPY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KASPY (KASPY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KASPY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KASPY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKASPY tokenomikę, poznaj cenę tokena KASPYna żywo!

Historia ceny KASPY (KASPY) Analiza historii ceny KASPY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KASPY już teraz!

Prognoza ceny KASPY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KASPY? Nasza strona z prognozami cen KASPY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KASPY już teraz!

