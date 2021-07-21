Tokenomika KARURA (KAR) Odkryj kluczowe informacje o KARURA (KAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KARURA (KAR) Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time. Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time. Oficjalna strona internetowa: http://karura.network Biała księga: https://github.com/AcalaNetwork/Acala-white-paper Block Explorer: https://karura.subscan.io/ Kup KAR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KARURA (KAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KARURA (KAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Całkowita podaż: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Podaż w obiegu: $ 116.67M $ 116.67M $ 116.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Historyczne maksimum: $ 13.4167 $ 13.4167 $ 13.4167 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.02287 $ 0.02287 $ 0.02287 Dowiedz się więcej o cenie KARURA (KAR)

Tokenomika KARURA (KAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KARURA (KAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKAR tokenomikę, poznaj cenę tokena KARna żywo!

Jak kupić KAR Chcesz dodać KARURA (KAR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KAR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KAR na MEXC już teraz!

Historia ceny KARURA (KAR) Analiza historii ceny KAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KAR już teraz!

Prognoza ceny KAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KAR? Nasza strona z prognozami cen KAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KAR już teraz!

